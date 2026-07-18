Трамп прокомментировал отмену красной карточки Балогуна на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу спорной ситуации с отменой красной карточки, которую получил нападающий сборной США Фалорин Балогун в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Бельгией, завершившемся со счетом 1:4.