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Регионы России

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Трамп прокомментировал отмену красной карточки Балогуна на ЧМ-2026

Трамп прокомментировал отмену красной карточки Балогуна на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу спорной ситуации с отменой красной карточки, которую получил нападающий сборной США Фалорин Балогун в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Бельгией, завершившемся со счетом 1:4.

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