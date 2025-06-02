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Царьград

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Россию попытались поставить в неудобную позицию. Но есть выход. Даже без "ядерки"

Россию попытались поставить в неудобную позицию. Но есть выход. Даже без "ядерки"

Украина своими атаками на объекты ядерной триады России попыталась поставить Россию в неудобное положение.

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