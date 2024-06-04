Олег Хорохордин покинул должность главы Республики Алтай

Он выразил особую благодарность всем жителям республики за каждодневный труд и вклад в развитие родного региона Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел с должности в связи с переходом на новое место работы.
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