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В РФС заявили, что доносят ФИФА и УЕФА позицию о возвращении клубов и сборной

В РФС заявили, что доносят ФИФА и УЕФА позицию о возвращении клубов и сборной

Российский футбольный союз (РФС) постоянно ведет диалог с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обсуждая возможность возвращения клубов и сборной России на международные футбольные состязания.

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