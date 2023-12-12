Новый удар по России? Глава МИД Армении ответил на каверзный вопрос об Украине и Молдавии

Арарат Мирзоян сообщил, что власти Армении поддерживают европейские устремления Киева и КишинёваМинистр иностранных дел Армении принял участие в министерской встрече Восточного партнёрства, которая состоялась 11 декабря.
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