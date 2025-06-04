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Мода и Шоу-бизнес

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Natan уличил Бузову в предвзятости из-за поддержки Борисовой, а не Дубцовой

Natan уличил Бузову в предвзятости из-за поддержки Борисовой, а не Дубцовой

Рэпер Natan упрекнул телеведущую Ольгу Бузову за предвзятость в шоу «Сокровища императора». Артист считает неправильным то, что звезда реалити встала на сторону Даны Борисовой в ее конфликте с Ириной Дубцовой.

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