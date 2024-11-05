Умер работавший с Майклом Джексоном легендарный композитор Куинси Джонс

Смерть исполнителя произошла накануне вечером в Лос-Анджелесе, где он находился в окружении близких. Это печальное известие подтвердило агентство AP, вызвавшее волну скорби среди поклонников его творчества.
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