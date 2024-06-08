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В Самаре состоится концерт "Играй, домбра", посвященный Году семьи

В Самаре состоится концерт "Играй, домбра", посвященный Году семьи

9 июня в Самарском доме дружбы народов состоится концерт "Играй, домбра", посвященный Году семьи. Мероприятие организовано региональной общественной организацией "Национально-культурная автономия казахов "АК ЖОЛ".

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