В Самаре состоится концерт "Играй, домбра", посвященный Году семьи

9 июня в Самарском доме дружбы народов состоится концерт "Играй, домбра", посвященный Году семьи. Мероприятие организовано региональной общественной организацией "Национально-культурная автономия казахов "АК ЖОЛ".
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