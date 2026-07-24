Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с погибшими подростками в Татарстане

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в Зеленодольске, в котором погибли несколько человек, в том числе несовершеннолетние.
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