Metro новости

72 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ВОТ СПАСИБКИ за "первый день заезда"!!Курортный сбор в ...
  • лина любимцева
    Еще пока не безопасно ехать в Крым по новым регионам. Чонгарский мост уже восстановили после обстрела, или еще нет? А...Краснодарский губ...
  • лина любимцева
    НУ И ДЕЛА творятся в России!!.... "Такое в Чечне не  возможно потому, что запрещено"... ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?!!  Тоже, сенат...В Чечне жестоко и...

Актеры из разных стран признались в любви Петербургу

Актеры из разных стран признались в любви Петербургу

На малой сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом" молодые актеры русских театров из Республики Беларусь, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и ДНР представили спектакль-эскиз "Сны белой ночи", созданный под руководством режиссера Александра Исакова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх