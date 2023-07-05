Актеры из разных стран признались в любви Петербургу

На малой сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом" молодые актеры русских театров из Республики Беларусь, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и ДНР представили спектакль-эскиз "Сны белой ночи", созданный под руководством режиссера Александра Исакова.