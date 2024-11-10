Никита Михалков подал в суд на Украину из-за загрязнения воды в Крыму Ольга ВайленкоРежиссер и общественный деятель Никита Михалков решил обратиться в суд с иском к украинским властям, требуя компенсации за загрязнение воды в Крыму.