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АСИ: в Мурманской области, НАО и ЯНАО можно накопить на квартиру за девять лет

АСИ: в Мурманской области, НАО и ЯНАО можно накопить на квартиру за девять лет

Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа являются регионами России, где можно быстрее всего накопить на квартиру.

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