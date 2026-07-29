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Охота на «Океан»: почему иностранцы скупают советский радиоприёмник

Охота на «Океан»: почему иностранцы скупают советский радиоприёмник

В советские времена «Океан-214» считался предметом роскоши. Владельца такого приёмника соседи провожали завистливыми взглядами, а устройство, выставленное на подоконник, притягивало внимание не хуже флага.

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