Охота на «Океан»: почему иностранцы скупают советский радиоприёмник

В советские времена «Океан-214» считался предметом роскоши. Владельца такого приёмника соседи провожали завистливыми взглядами, а устройство, выставленное на подоконник, притягивало внимание не хуже флага.
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