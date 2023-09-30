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Мирра Андреева вышла в основную сетку турнира в Пекине

Мирра Андреева вышла в основную сетку турнира в Пекине

Калинская отказалась продолжать борьбу.Калинская отказалась продолжать борьбу.Сегодня, 30 сентября, состоялся финал квалификации турнир WTA-1000 в Пекине (Китай) между двумя россиянками: 62-й ракеткой планеты Миррой Андреевой и 80-й строчкой мирового рейтинга Анной Калинской.

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