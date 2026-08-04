На Кубани федеральные автодороги патрулирует мотобат

Реализуя комплекс совместных мер по обеспечению безопасности дорожного движения Госкомпания «Автодор» и Управление Госавтоинспекции по Краснодарскому краю создали специализированное мотоподразделение, которое будет применять усиленные меры контроля за водителями двухколесного транспорта.
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