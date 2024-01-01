Новогоднее чуду: что интересного попробовать в регионах России

Любителям гастротуризма в новогодние праздники раздолье: за длинные выходные можно посетить сразу несколько регионов и попробовать совершенно разные блюда национальной кухни — эчпочмак и чак-чак в Казани, оленину в Красноярске, буузы в Улан-Удэ и морской огурец во Владивостоке.