"А если нерадивый?" Эксперт не одобрил идею бесплатно доучивать водителей-двоечников

Вице-президент НАС заявил amic.ru, что нужно повысить ценность экзамена в автошколах Предложение членов Общественной палаты (ОП) РФ обязать автошколы бесплатно доучивать выпускников, не сдавших экзамены в ГАИ, выглядит чрезмерным требованием, отметил в беседе с amic.