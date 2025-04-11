"А если нерадивый?" Эксперт не одобрил идею бесплатно доучивать водителей-двоечников

Вице-президент НАС заявил amic.ru, что нужно повысить ценность экзамена в автошколах Предложение членов Общественной палаты (ОП) РФ обязать автошколы бесплатно доучивать выпускников, не сдавших экзамены в ГАИ, выглядит чрезмерным требованием, отметил в беседе с amic.
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