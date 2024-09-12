Yashica Electro 35 GS

Привет всем, как и обещал анонс, следующая статья про очень интересный японский фотоаппарат конца 60-начала 70-х, вот он Электронный значок стал символом их сложных и передовых электрических систем того времени.
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