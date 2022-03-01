Россия отстранена от всех футбольных и хоккейных турниров, победа «Зенита» с голом на 92-й, 1+1 у Миранчука, санкции в баскетболе и гандболе, рекомендации МОК и другие новости

1. Россия отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, контракт с «Газпромом» расторгнут. Матчей «Спартака» с «Лейпцигом» в Лиге Европы не будет.
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