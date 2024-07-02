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Интересный Сочи | Куда сходить

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Мастер-классы по ботанической печати пройдут в Центральной библиотеке Сочи

Мастер-классы по ботанической печати пройдут в Центральной библиотеке Сочи 🗓 3 июля, 15:00 📌 Ленина, 42 Для натурального окрашивания понадобится только ткань, растения, ваше время и терпение.

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