Мастер-классы по ботанической печати пройдут в Центральной библиотеке Сочи 🗓 3 июля, 15:00 📌 Ленина, 42 Для натурального окрашивания понадобится только ткань, растения, ваше время и терпение.
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Мастер-классы по ботанической печати пройдут в Центральной библиотеке Сочи 🗓 3 июля, 15:00 📌 Ленина, 42 Для натурального окрашивания понадобится только ткань, растения, ваше время и терпение.