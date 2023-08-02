Театр абсурда

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Занавес: Бабченко "вспомнил" о России и завопил о помощи

Занавес: Бабченко "вспомнил" о России и завопил о помощи

"Родина тебя бросит, сынок". Аркадий Бабченко, задержанный в Эстонии, обвинил МИД РФ в бездействии.

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Комментарии
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Россиянин
Для того чтобы наказать человека, Бог лишает его разума.
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16 час.
ВИ
Виктория Иванова
Ребята, даже не тратьте нервы на такую мелочь, как бабченКО! Жалкая, ничтожная личность.  😏
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ХОЧШЬ БЫТЬ ТРУПОМ-БУДЬ ИМ (КОЗЬМА ПРУТКОВ) !!!
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50 мин.

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