Поклонники раскритиковали звезду «Зачарованных» Алиссу Милано за просьбу пожертвовать ей 10 тысяч долларов

Актрису Алиссу Милано критикуют за просьбы к поклонникам перечислить ей деньги Звезда «Зачарованных» Алисса Милано в социальных сетях обратилась к поклонникам и предложила им пожертвовать деньги на бейсбольную команду ее сына.