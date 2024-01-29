Поклонники раскритиковали звезду «Зачарованных» Алиссу Милано за просьбу пожертвовать ей 10 тысяч долларов

Актрису Алиссу Милано критикуют за просьбы к поклонникам перечислить ей деньги Звезда «Зачарованных» Алисса Милано в социальных сетях обратилась к поклонникам и предложила им пожертвовать деньги на бейсбольную команду ее сына.
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