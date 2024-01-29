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Поклонники раскритиковали звезду «Зачарованных» Алиссу Милано за просьбу пожертвовать ей 10 тысяч долларов

Поклонники раскритиковали звезду «Зачарованных» Алиссу Милано за просьбу пожертвовать ей 10 тысяч долларов

Актрису Алиссу Милано критикуют за просьбы к поклонникам перечислить ей деньги Звезда «Зачарованных» Алисса Милано в социальных сетях обратилась к поклонникам и предложила им пожертвовать деньги на бейсбольную команду ее сына.

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