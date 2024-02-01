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Дипломат Заболоцкая: РФ после решения суда ООН по Украине ждет извинений

Дипломат Заболоцкая: РФ после решения суда ООН по Украине ждет извинений

Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев, Такое заявление сделала зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.

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