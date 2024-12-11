В КНДР впервые отреагировали на ситуацию с введением военного положения в Республике Корея

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в среду, 11 декабря, выступило с программным заявлением по ситуации, которая сложилась в Республике Корея в связи с введением и последующей отменой военного положения.
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