Еще 2 жилых корпуса начали строить в подмосковном ЖК «Горки Парк»

Строительство шестой очереди жилого комплекса «Горки Парк» началось в Ленинском округе. Группа «Самолет» возведет еще два многоэтажных корпуса — об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.
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