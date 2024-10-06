Российский президент Владимир Путин нестандартным образом решил вопрос с долгом РФ перед Австрией.
Западу стало не до смеха: Путин нестандартно закрыл долг перед Австрией
Комментарии
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Майя Maja
Какие самолеты?!
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15 час.
Nikolay Stepanov
Об этом история умалчивает. Возможно, никакие.
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6 час.
ольга решетникова
Вероятно, истребители. И была бы ситуация: мы продали оружие своему потенциальному врагу. Да, Австрия тогда была не в НАТО, да и сейчас она , якобы нейтральна. Но, как говорится, время покажет. Финны присоединились к Нато (почему-то даже кушать не могли, так захотелось))). Швейцария забыла о своем нейтралитете и присоединилась к санкциям против России... Вполне возможно, что их додавят и разместят оружие на их территории.
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3 час.
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