Западу стало не до смеха: Путин нестандартно закрыл долг перед Австрией

ольга решетникова

Вероятно, истребители. И была бы ситуация: мы продали оружие своему потенциальному врагу. Да, Австрия тогда была не в НАТО, да и сейчас она , якобы нейтральна. Но, как говорится, время покажет. Финны присоединились к Нато (почему-то даже кушать не могли, так захотелось))). Швейцария забыла о своем нейтралитете и присоединилась к санкциям против России... Вполне возможно, что их додавят и разместят оружие на их территории.