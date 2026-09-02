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Царьград

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Скотт Бессент поддержал Силуанова на саммите G20 в Эшвилле

Скотт Бессент поддержал Силуанова на саммите G20 в Эшвилле

Антон Силуанов участвовал в саммите G20, который прошёл в Эшвилле, США. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что взаимодействие и диалог с другими странами остаются ключевыми, особенно для урегулирования конфликта на Украине.

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