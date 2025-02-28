Аналитик рассказал о новой тактике обмана россиян через мессенджеры

Мошенники переходят к точечным атакам через мессенджеры, отказываясь от массовых обзвонов, сообщил изданию РИА Новости руководитель департамента защиты от финансового мошенничества Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков.
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