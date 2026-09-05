ЦБ РФ точно не снизит, а может и поднять ключевую ставку в сентябре

Об этом заявил глава РСПП«Центральный банк буквально недавно заявил о том, что смягчения денежно-кредитной политики не будет, даже мелкие шажки последних заседаний совета директоров, когда ставка снижалась на 25 базисных пунктов, — этого уже тоже не будет», - заявил Александр Шохин.
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