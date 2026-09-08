Посол России посоветовал русским оформлять визы для зимовки в Таиланде

Посол России в Таиланде Евгений Томихин рекомендовал русским оформлять туристические визы для длительного пребывания после введения новых ограничений с 15 сентября 2026 года, что особенно важно для зимовщиков.
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