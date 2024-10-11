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Люди, употребляющие сахар в большом количестве, подвержены большему риску развития депрессивных состояний и проблем со здоровьем

Люди, употребляющие сахар в большом количестве, подвержены большему риску развития депрессивных состояний и проблем со здоровьем

Сладкоежки и их риски: новое исследование Университета Суррея В ходе нового исследования, проведенного Университетом Суррея (University of Surrey), было обнаружено, что люди, предпочитающие сладкое, подвержены более высокому риску развития серьезных заболеваний, таких как депрессия, диабет и инсульт.

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