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RT Russia

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Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 в Майами не принято

Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 в Майами не принято

Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами пока не принято, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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