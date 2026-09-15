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Происшествия

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Участники украинских вооруженных формирований признаны виновными в совершении преступлений террористического характера

Участники украинских вооруженных формирований признаны виновными в совершении преступлений террористического характера

На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, Южным окружным военным судом вынесены приговоры по уголовным делам в отношении военнослужащих запрещенного в Российской Федерации националистического полка «Азов» Александра Урена и Андрея Попия.

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