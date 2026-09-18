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Царьград

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Марко Рубио усилил санкции против Кубы 17 сентября, включив новые компании

Марко Рубио усилил санкции против Кубы 17 сентября, включив новые компании

17 сентября США расширили санкции против Кубы, добавив в списки восемь компаний и три физических лица.

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