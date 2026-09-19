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Татар-информ

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Видео: роботы-доставщики призывают казанцев прийти на выборы

Видео: роботы-доставщики призывают казанцев прийти на выборы

Роботы-доставщики ездят по улицам Казани и призывают жителей прийти на выборы. Видео с ними имеется в распоряжении «Татар-информа».

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