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Пятый канал

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Подушка превращается в губку: врач раскрыла ночную угрозу для кожи

Подушка превращается в губку: врач раскрыла ночную угрозу для кожи

Несмытая перед сном косметика смешивается с кожным жиром и потом, а трение лица о подушку усиливает чувствительность кожи, рассказала изданию «Газета.

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