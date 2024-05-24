Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Что-то всё какие-то бренды сильно малоизвестные... Если не сказать - неизвестные. А каковы результаты по Великолукско...Такое даже собаки...
  • Traveller
    Ха. Ха. Ха. Проезжал мимо ржавый грузовой микроавтобус. Водила из кабины крикнул хриплым голосом: "Доломитка нужна?" ...Зря выбрасываете!...
  • Michael Franz
    Работайте братья!😀👍Такое даже собаки...

Уникальный случай в НИИ Джанелидзе: мужчина выжил после удара ножом в голову

Уникальный случай в НИИ Джанелидзе: мужчина выжил после удара ножом в голову

В постоянной рубрике «Доктора Питера» на вопросы отвечает нейрохирург НИИ им. Джанелидзе. Он объяснил, с какими жалобами идут к этому специалисту, когда делать МРТ и как врачи спасают, казалось бы, безнадежных пациентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх