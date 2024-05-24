Уникальный случай в НИИ Джанелидзе: мужчина выжил после удара ножом в голову

В постоянной рубрике «Доктора Питера» на вопросы отвечает нейрохирург НИИ им. Джанелидзе. Он объяснил, с какими жалобами идут к этому специалисту, когда делать МРТ и как врачи спасают, казалось бы, безнадежных пациентов.