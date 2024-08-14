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Царьград

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Житель Перми фиктивно оформил в России десятки мигрантов

Житель Перми фиктивно оформил в России десятки мигрантов

Из-за этих действий в регионе незаконно оказались более 60 иностранцев.Прокуратура Пермского края сообщила, что житель региона организовал незаконное пребывание в России более 60 иностранцев.

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