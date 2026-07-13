Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС заявил, что за время конфликта в стране погибло 2,4 миллиона человек, что эквивалентно потерям 20 поколений, ссылаясь на данные, предположительно полученные хакерами из Министерства обороны Украины.