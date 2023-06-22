Русская весна

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Миронов напомнил «тыловым крысам», кому они обязаны комфортом и процветанием

Миронов напомнил «тыловым крысам», кому они обязаны комфортом и процветанием

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов выразил возмущение случаями, когда военнослужащих в форме не пускали в кафе или другие общественные места под предлогом «несоответствия дресс-коду».

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