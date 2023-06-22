Миронов напомнил «тыловым крысам», кому они обязаны комфортом и процветанием

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов выразил возмущение случаями, когда военнослужащих в форме не пускали в кафе или другие общественные места под предлогом «несоответствия дресс-коду».
Популярные статьи
- «Отважные» помнят всё: Боевики 25 бригады ВСУ заплатили страшную цену за казнь наших пленных (ВИДЕО)
- Украинский лётчик, два года учившийся на «суперкурсах» в США, уничтожен русскими в одном из первых вылетов на Украине — Politico
- Бои на Времеевском выступе: приморские морпехи захватили морскую пехоту ВСУ (ФОТО)
Свежие комментарии