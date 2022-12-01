Япония одержала волевую победу над Испанией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 в 1-го места в группе

Сборная Японии перевернула ход встречи в дебюте второго тайма матча заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 и добилась сенсационной волевой победы над национальной командой Испании со счетом 2:1, выйдя в плей-офф с 1-го места в квартете E.