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Япония одержала волевую победу над Испанией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 в 1-го места в группе

Япония одержала волевую победу над Испанией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 в 1-го места в группе

Сборная Японии перевернула ход встречи в дебюте второго тайма матча заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 и добилась сенсационной волевой победы над национальной командой Испании со счетом 2:1, выйдя в плей-офф с 1-го места в квартете E.

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