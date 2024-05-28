Куда сходить: интересные мероприятия 29 мая в Крыму

ТЕАТР Ялтинский театр им. Чехова (Ялта, ул. Екатерининская, 13) Оперетта "Летучая мышь" 12+ 29 мая, 19:00 История добродетельной Розалинды, которую муж не узнал в костюме Летучей мыши на бале-маскараде, известна многим из нас.