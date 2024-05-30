Режиссер Лазарев-младший раскритиковал Ольгу Бузову как актрису

Режиссер Лазарев-младший: Ольга Бузова дискредитирует профессию актера По мнению народного артиста России, режиссера Александра Лазарева, поющую телеведущую Ольгу Бузову не стоит приглашать на работу в театр, поскольку это в прямом смысле провокация.
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