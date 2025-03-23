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Орловские школьницы получат по 100 тысяч за беременность и роды

Орловские школьницы получат по 100 тысяч за беременность и роды

Власти Орловской области расширили программу поддержки беременных, включив в нее учениц школ. Это следует из указа главы региона Андрея Клычкова, документ опубликовали на официальном сайте региональных властей.

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