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«Зато он приехал в Киев!» – спикер сербского парламента оправдала неподписание Вучичем русофобской декларации

«Зато он приехал в Киев!» – спикер сербского парламента оправдала неподписание Вучичем русофобской декларации

Председатель Народной скупщины Сербии Анна Брнабич ответила на просьбу журналиста прокомментировать тот факт, что Сербия была единственной страной, не подписавшей декларацию на саммите «Юго-Восточная Европа – Украина» в Киеве.

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