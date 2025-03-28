Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Юрий Мешков
    ..СГНИЛА партия..., а что поделаешь? Органика...😜ФИДЕЛЬ. ПРОРОК
  • igor kim
    Карьеристы проникли в партию, потом дорвались до власти, потом захотели богатств, затем предали СССР и стали его разр...ФИДЕЛЬ. ПРОРОК
  • Вадим Скоробогатов
    Да вся эта верхушка КПСС...была полное ДЕРЬМО....Дефицит в стране страшнейший...Деньги уходили на прокорм партий друг...ФИДЕЛЬ. ПРОРОК

Россия поставила США вилку, чтобы съесть Зеленского

Россия поставила США вилку, чтобы съесть Зеленского

Гражданин Украины Зеленский продолжает произносить заклинания. Но они уже не работают. Либеральный морок развеян.

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