Жителей Правобережного Братска переведут на газовое отопление

В Братске пройдут встречи для обсуждения перевода частных домовладений в Правобережной части города с печного/угольного отопления на газовое в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и федеральной программы «Чистый воздух».
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