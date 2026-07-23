Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали о госмерах защиты от мошенников

В России продолжают усиливать меры по защите граждан от кибермошенников. Специалисты проекта «Перезвони сам» рассказали, какие инструменты сегодня используют государство, банки и операторы связи для борьбы с мошенничеством, а также напомнили о базовых правилах цифровой безопасности.