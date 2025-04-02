Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Галина Друзина
    А что тут скажешь - просто афигеть. Надо, чтоб дети чинуш ходили в такие садики.Носитель иностран...
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Жил в достатке, сорил деньгами, но потом сорвался из России в эмиграцию. Вот что из этого вышло

Жил в достатке, сорил деньгами, но потом сорвался из России в эмиграцию. Вот что из этого вышло

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Продолжаем серию рассказов о жизни русских эмигрантов за рубежом.

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