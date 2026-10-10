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Царьград

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UKMTO зафиксировало 11 атак на суда в Ормузском проливе в октябре

UKMTO зафиксировало 11 атак на суда в Ормузском проливе в октябре

С начала октября в Ормузском проливе и прилегающих районах проиcошли 11 атак на торговые суда. Инциденты затронули нефтеналивные танкеры, обвиняются США и Иран.

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